Si chiama Emanuele Niedda ed è il primo nato a San Gavino Monreale.

Il piccolo ha visto la luce due minuti dopo la mezzanotte nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”. Emanuele è un bel bimbo di 3,470 kg ed è lungo 50 centimetri. I genitori sono felicissimi: la mamma Fall Philomene Yacine è nata in Senegal nel 1984, il papà Alessandro Niedda è nato a Cagliari nel 1971 e la famiglia vive a Serramanna.

I parti nel 2021 sono stati ben 412. I numeri sono il segno di un’attività continua di un reparto (a cui è collegato il nido) che ha lavorato a pieno ritmo nonostante la pandemia come ricorda il primario Antonio Campiglio, 61 anni, arrivato a San Gavino due anni fa: “Sono contento di questo risultato che vede impegnato tutto il personale. Il tasso dei cesarei primari (sono le donne che non hanno mai avuto prima uno) è al 15 per cento. Questo è il parametro che il programma nazionale degli esiti monitora e che individua una buona pratica ostetrica per i tassi al di sotto del 20 per cento”.

