Entrare nei vigili del fuoco è stata una scommessa che ha voluto vincere quando qualcuno le aveva detto: «Ma dove vai? Quello è un ambiente maschile». Lei c’è entrata e il corpo è diventato «famiglia».

Dopo un viaggio di 28 anni che l’ha vista partire da Lodi e passare per Sassari per poi giungere finalmente a Oristano e migliaia di interventi di soccorso, Antonietta Corriga saluta il servizio operativo.

Quando è entrata nel 1997 erano davvero poche le donne nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e lei può fregiarsi di essere l’apripista in Sardegna. Specialista nel settore di contrasto ai rischi Nucleari Biologici Chimici e Radiologici ha svolto con dedizione un lavoro che tanti casi diventa una missione: portare soccorso alla popolazione.

I colleghi della Caserma di via Zara l’hanno salutata mostrando affetto, stima e riconoscenza il 29 novembre, pochi giorni prima di Santa Barbara patrona dei Vigili del Fuoco.

