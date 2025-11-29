Anche a Cabras chi deve scontare una pena potrà lavorare per il Comune tramite il lavoro di pubblica utilità, che per legge può in certi casi sostituire pene detentive o pecuniarie.

Pochi giorni fa è stata approvata la convenzione stipulata per i prossimi cinque anni tra il Tribunale di Oristano e il Comune. L’intesa prevede la realizzazione di diverse attività in vari settori, come ad esempio la manutenzione di immobili di proprietà dell'amministrazione ma anche giardini e parchi.

Sono previste anche prestazioni per finalità sociali nei confronti di persone diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale. Ma anche opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo, di protezione della flora e della fauna, incluse le attività connesse al randagismo degli animali.

