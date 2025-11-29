Cultura, tradizione, buon cibo e anche un po ' di Natale. È tutto pronto ad Arborea per il terzo evento di Turismo Esperienziale, inserito nel calendario dell’assessorato al Turismo della Regione, per la tradizionale Festa delle Etnie e i mercatini natalizi. L’evento, promosso dalla Pro loco di Arborea guidata dal presidente Paolo Sanneris, è in programma per domani, domenica 30 novembre, al Centro Fieristico del paese, sulla strada 19 Est. Per l’occasione saranno allestiti i laboratori della creatività, spazi interattivi dedicati alla conoscenza diretta dei prodotti della terra, degli animali e delle piante. In concomitanza con l’evento esperienziale, si terrà la Festa delle Etnie, rassegna gastronomica che celebra le tradizioni culinarie delle comunità di origine veneta, laziale, romagnola, friulana e sarda, con piatti tipici preparati secondo le ricette tramandate dalle famiglie fondatrici di Arborea. Sarà una festa del gusto che accontenterà tutti i palati, anche quelli più esigenti. Prevista poi l’esibizione del gruppo etnico Drinnidase, di altri tradizionali e il concerto delle Kanusie. Ci sarà poi il Villaggio di Babbo Natale, attività ludiche e laboratori creativi e animazioni e sorprese per i più piccoli. L’iniziativa è promossa con la collaborazione del Comune di Arborea, la Regione, la Fondazione di Sardegna, la Banca di Arborea, Tre A Latte Arborea, la Produttori, i Comuni gemellati e una rete di sponsor locali. La Pro loco invita a partecipare attivamente agli eventi in programma. «Siamo convinti - dice Sanneris - che la valorizzazione delle radici e delle esperienze condivise sia il fondamento di una comunità viva e consapevole».

© Riproduzione riservata