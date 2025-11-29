Nel corso delle ultime settimane il Comune di Siamanna ha ricevuto una serie di finanziamenti per la realizzazione di interventi per il miglioramento e riqualificazione del territorio. Tra queste somme anche quella per la manutenzione e sistemazione della strada rurale di “Pranixeddu”. L’ente, infatti, per gli interventi ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di 275mila euro. Lavori che, in questo modo, potranno dare un supporto alle attività agricole, agli abitanti e alla viabilità locale dell’intera zona. Nello specifico verrà rifatta la strada principale della frazione. “Con questo intervento – commenta il sindaco Franco Velio Melas – cerchiamo di rendere più sicura la strada, realizzata negli anni ’50, adeguandola alle esigenze attuali delle aziende presenti e delle famiglie che ci abitano”.

