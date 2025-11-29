La strada provinciale 15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu sarà ristrutturata e adeguata ai moderni standard di sicurezza, lo annuncia l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu.

Per l’intervento nel Montiferru sono stati stanziati al momento 500mila euro da risorse regionali della programmazione, occorreranno per la progettazione in carico alla Provincia di Oristano, che ha segnalato in Regione l’esigenza non più rimandabile di un intervento di miglioramento e adeguamento alle norme del Codice della Strada.

Il rinnovamento della provinciale è stato inserito dalla Regione nella programmazione delle risorse per opere sulla viabilità locale di interesse regionale: 1 milione e 300mila per il 2025 e 3 milioni per il 2026.

La provinciale 15 nel tratto Santu Lussurgiu-Bonarcado è un collegamento strategico dal Montiferru verso il capoluogo Oristano: attualmente la strada è tortuosa con una sezione stradale inadeguata al transito veicolare e pendenze dell’asse non idonee a far defluire l’acqua piovana, compromettendo la sicurezza degli automobilisti.

«È un’arteria di straordinaria importanza, su cui è necessario sviluppare l’attività progettuale per poter definire compiutamente la tipologia, le caratteristiche e i costi delle opere necessarie per il potenziamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza, per dare avvio alla realizzazione di alcuni tra gli itinerari strategici per la mobilità nell’Isola», precisa l’assessore Piu.

© Riproduzione riservata