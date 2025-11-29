Sarà Gabriele Piras, 17 anni, su Componidoreddu per la Sartiglietta invernale 2026, che andrà in scena in via Duomo il prossimo 16 febbraio: per lui un sogno che diventa realtà. Gabriele è stato scelto ieri sera, nel corso della riunione del direttivo della Pro loco di Oristano, grazie alla sua esperienza all'interno della manifestazione. L'indicazione è arrivata dal Giara Oristanese, presieduta da Ida Cadeddu. Il giovane cavaliere, che ha partecipato a 5 edizioni della Sartigliedda, con 3 stelle colte, monterà Pioggia, un giarab sauro di 15 anni. Sarà accompagnato da Francesco Tumbarello, di 12 anni, e Matteo Carta, di 16 anni. La scelta del direttivo è motivata anche dall'ottima preparazione di Gabriele, ritenuta in grado di garantire un ottimo risultato e lustro alla Sartiglietta. L’associazione Ippica Giara Oristanese parteciperà con 24 mini cavalieri. La presentazione ufficiale, come ormai da tradizione, avverrà il 7 dicembre, alle 19, nella sede della Pro loco, in via Ciutadella de Menorca e sarà accompagnata dai suoni dei tamburi e delle trombe del gruppo Mini Tamburini e Mini Trombettieri "Pacifico Tratzi". Alla Sartiglietta invernale, come previsto dal nuovo regolamento, oltre al Giara Oristanese, parteciperà, per la prima volta, anche l’associazione Mini cavalieri "Eleonora d'Arborea". Per l'occasione verrà presentata ufficialmente la ragazza che impersonerà la Giudicessa Eleonora d'Arborea, nel corso della Sartiglia 2026, Elena Leoni, e verrà reso noto il nome della giovane prescelta per ricoprire il ruolo di Eleonora per l'anno 2027.

