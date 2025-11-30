Pietro Arca riconfermato alla presidenza dell'Associazione culturale senatore Lucio Abis per il prossimo biennio. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci riunitasi a Oristano per il rinnovo delle cariche sociali, che ha confermato anche Simona Abis come Presidente Onorario.

Alla vice presidenza riconferma per Giovanna Orrù, docente di Villaurbana; la commercialista Antonella Congiu alla tesoreria, mentre Gianvalerio Sanna,Presidente del Consorzio Uno-Università di Oristano, è il coordinatore del programma e Presidente del Comitato scientifico.

Arca nel ringraziare tutti i soci esprime parole di affetto e orgoglio per le attività realizzate in questi due anni: «Desidero ringraziare i soci, anche coloro che oggi non sono presenti, per il sostegno offerto nella organizzazione delle nostre iniziative. Un grazie particolare alle istituzioni, ai sindaci e ai rappresentanti degli enti che ci hanno accompagnato: la Provincia, il Comune, il Consorzio Uno, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, il Liceo De Castro e soprattutto la Fondazione di Sardegna, che sostiene le attività associative».

Per il prossimo biennio nuove sfide e attività in collaborazione con l’Associazione culturale Nino Carrus, anche con il contributo dei nuovi soci: tra i quali Battistino Ghisu, già amministratore della Provincia, e Maria Passino figlia di Alba Pani Passino e del notaio Carlo Passino.

Durante l'assemblea anche il ricordo sentito per l'onorevole Pietrino Riccio, sequestrato il 14 novembre 1975 ad Asuni: «sono trascorsi 50 anni da quel tragico giorno. Riccio, deputato della Democrazia Cristiana ed ex sindaco di Oristano, venne sottratto ai suoi affetti e ai tanti amici che stimavano il suo impegno politico e civile. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero più affettuoso», rammenta Arca che aggiunge un aneddotto su quella vicenda: «avrei dovuto essere con Pietrino Riccio ad Asuni quel giorno per partecipare insieme a un’assemblea elettorale. Invece, su richiesta dell’allora presidente della Regione, Mario Puddu, lo accompagnai a Nughedu Santa Vittoria per un’altra iniziativa elettorale. Ad Asuni andò invece Antonello Pala. Una circostanza che ricordo ancora con profonda tristezza; alla famiglia di Pietrino vada la nostra vicinanza più affettuosa».

