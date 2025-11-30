Associazione culturale Lucio Abis, Pietro Arca confermato presidenteDecisione all’unanimità dell’assemblea dei soci
Pietro Arca riconfermato alla presidenza dell'Associazione culturale senatore Lucio Abis per il prossimo biennio. Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci riunitasi a Oristano per il rinnovo delle cariche sociali, che ha confermato anche Simona Abis come Presidente Onorario.
Alla vice presidenza riconferma per Giovanna Orrù, docente di Villaurbana; la commercialista Antonella Congiu alla tesoreria, mentre Gianvalerio Sanna,Presidente del Consorzio Uno-Università di Oristano, è il coordinatore del programma e Presidente del Comitato scientifico.
Arca nel ringraziare tutti i soci esprime parole di affetto e orgoglio per le attività realizzate in questi due anni: «Desidero ringraziare i soci, anche coloro che oggi non sono presenti, per il sostegno offerto nella organizzazione delle nostre iniziative. Un grazie particolare alle istituzioni, ai sindaci e ai rappresentanti degli enti che ci hanno accompagnato: la Provincia, il Comune, il Consorzio Uno, la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, il Liceo De Castro e soprattutto la Fondazione di Sardegna, che sostiene le attività associative».
Per il prossimo biennio nuove sfide e attività in collaborazione con l’Associazione culturale Nino Carrus, anche con il contributo dei nuovi soci: tra i quali Battistino Ghisu, già amministratore della Provincia, e Maria Passino figlia di Alba Pani Passino e del notaio Carlo Passino.
Durante l'assemblea anche il ricordo sentito per l'onorevole Pietrino Riccio, sequestrato il 14 novembre 1975 ad Asuni: «sono trascorsi 50 anni da quel tragico giorno. Riccio, deputato della Democrazia Cristiana ed ex sindaco di Oristano, venne sottratto ai suoi affetti e ai tanti amici che stimavano il suo impegno politico e civile. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero più affettuoso», rammenta Arca che aggiunge un aneddotto su quella vicenda: «avrei dovuto essere con Pietrino Riccio ad Asuni quel giorno per partecipare insieme a un’assemblea elettorale. Invece, su richiesta dell’allora presidente della Regione, Mario Puddu, lo accompagnai a Nughedu Santa Vittoria per un’altra iniziativa elettorale. Ad Asuni andò invece Antonello Pala. Una circostanza che ricordo ancora con profonda tristezza; alla famiglia di Pietrino vada la nostra vicinanza più affettuosa».