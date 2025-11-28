Nelle notti di oggi e domani sulla statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è prevista la chiusura al traffico della galleria “Santu Antinu”, nel comune di Sedilo.

Il provvedimento è valido tra le ore 22:00 e le 6:00 per limitare i disagi alla circolazione. Durante la chiusura, attiva tra il km 13,350 e il km 15,900, il traffico sarà deviato lungo la viabilità urbana di Sedilo.

Il provvedimento, fa sapere l’Anas, «si rende necessario per consentire rilievi tecnici nell’ambito degli interventi in corso per l’adeguamento della galleria. La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni».

