L’obiettivo è la valorizzazione delle azioni svolte da cittadini ed esercizi commerciali in favore dell’abbellimento e della decorazione a tema natalizio dei giardini, delle case, degli spazi pubblici o privati e della creazione di un ambiente caloroso e gioioso in occasione delle festività.

Il Comune di San Vero Milis organizza una serie di attività per il periodo natalizio, tra le quali il concorso “San Vero, Nadai in Bidda”. Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono ed operano a San Vero Milis. La partecipazione è gratuita e conseguente alla compilazione della domanda. I partecipanti possono essere domiciliati, associazioni ed esercenti attivi nel paese. Per poter allestire uno spazio pubblico è necessario allegare al modulo della domanda un semplice progetto contenente le informazioni necessarie per poter autorizzare l’utilizzo dello spazio.

Raccolte tutte le adesioni, ad ogni partecipante verrà assegnato un numero di identificazione e verrà resa pubblica la planimetria riportante l’abitazione e la sede. Il Comune poi chiederà a tutti un’immagine dell’allestimento da pubblicare nella apposita pagina Facebook dedicata all’evento, che avrà il solo scopo di dare visibilità agli allestimenti in concorso. Il modulo di partecipazione dovrà essere consegnato entro l’ 11 dicembre, dovranno essere allegate al progetto le informazioni necessarie agli uffici competenti per poter rilasciare l’autorizzazione. Gli allestimenti verranno votati da una giuria popolare composta da tutti i cittadini e passanti. La votazione avverrà presso la biblioteca comunale dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19 dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel pomeriggio del 7 gennaio. È consentito un solo voto, che sarà segreto, con possibilità di esprimere fino a tre preferenze, e per questo sarà richiesto nome e cognome del votante. Gli scrutatori saranno due delegati del Consiglio Comunale e uno della Pro Loco e decreteranno il vincitore e la graduatoria finale.

Sono previsti premi per il primo, il secondo e il terzo posto e consisteranno in buoni spesa corrispondenti al valore di 80, 50 e 30 euro, spendibili presso gli esercizi commerciali di San Vero Milis che si renderanno disponibili.

