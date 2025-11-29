Sul treno senza biglietto, ha minacciato il controllore con un coltello.

Il giovane, un ventenne italiano, è stato poi bloccato all’arrivo del convoglio alla stazione di Oristano.

Il capotreno stava controllando i titoli di viaggio quando è incappato nel ragazzo, che prima lo ha minacciato verbalmente poi ha tirato fuori un grosso coltello per intimidirlo, danneggiando anche un sedile del treno.

Allertata subito la Polizia Ferroviaria di Oristano, gli agenti si sono fati trovare alla stazione e sono stati costretti ad usare il taser per bloccare il ventenne e far sì che lasciasse cadere l’arma, che continuava ad impugnare.

Il giovane è stato dunque bloccato e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di arma e danneggiamento degli arredi del treno.

(Unioneonline)

