La classe 2° C della Scuola Secondaria di I° grado “Grazia Deledda” di Oristano ha vinto il primo premio, categoria “Scuola Media”, nella seconda edizione del Concorso Regionale “A Spasso in Sicurezza”.

All’iniziativa, bandita dalla Polizia di Stato-Polizia Stradale del Compartimento Sardegna, hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado, da tutta la Sardegna.

La premiazione si è tenuta lunedì presso la Fiera di Cagliari. La 2° C del “Deledda”, composta da 22 alunni, ha presentato l’elaborato “Sicurezza stradale in versi”, un piccolo opuscolo ricco di riflessioni attraverso poesie, disegni e vignette, sul tema della sicurezza stradale.

«I ragazzi – commenta la coordinatrice del progetto, la docente Liliana Contini – hanno lavorato con tanto impegno e entusiasmo, usando tanta creatività. Abbiamo vinto il premio perché il nostro giornalino rispecchiava i criteri richiesti: originalità dell’elaborato, coinvolgimento dei ragazzi nella realizzazione e importanza nel dare un messaggio giusto, tenendo comportamenti corretti».

Oltre alla targa e all’attestato di partecipazione, la classe è stata premiata anche con un computer da poter utilizzare nell’attività scolastica, ma non solo. «Ci hanno comunicato – conclude Contini – che il nostro giornalino verrà utilizzato come veicolo di divulgazione tra i giovani per la sicurezza stradale».

© Riproduzione riservata