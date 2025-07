Novità per quanto riguarda attività e orari delle biblioteche di Albagiara e Pompu.

Ad Albagiara, la biblioteca comunale propone la serie di appuntamenti intitolati “Il tuo Tempo (a luglio) in Biblioteca”. Iniziative inserite all’interno di un programma che comprende anche “Tecnologia in Pillole”, iniziativa dedicata a coloro che hanno bisogno di un aiuto nell’utilizzo del pc o del cellulare, e “Bibliotecario per un giorno”, per provare a cimentarsi nella professione di bibliotecario.

Domani, giovedì 10 luglio, un nuovo appuntamento: in programma “Caccia al Tesoro tra i Libri”, riservata a bambini e ragazzi del paese. L’ultimo incontro previsto, invece, sarà giovedì 31 luglio, alle 17, con “Un Giorno da Artista: Pittura astratta”.

Nel corso del pomeriggio i partecipanti, dopo l’ascolto di un albo illustrato, dovranno creare una loro personale opera ispirata alla storia letta. La Biblioteca comunale di Pompu, invece, in vista dell’estate cambia giorni e orari di apertura al pubblico. Nel mese di luglio e agosto, infatti, aprirà il martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il giovedì mattina dalle 10 alle 13.

