È stata una importante occasione di conoscenza sull’intelligenza artificiale ,la conferenza promossa dal Rotary Club di Bosa, in collaborazione con l’Istituto Superiore "G.A. Pischedda". Relatore Alessandro Vagnozzi, del Rotary Club del Terralbese, che ha fatto immergere gli studenti in un mondo destinato ad aprire nuovi orizzonti.

“Nell'era digitale in cui viviamo – afferma la presidente del Rotary Club Daniela Brundu, l'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo intorno a noi, ed era importante far capire ai ragazzi come può influenzare il loro futuro e scoprire come questa tecnologia sta cambiando anche il nostro presente. Dalle applicazioni pratiche alle sfide etiche – aggiunge- ne sono state esplorate insieme la potenzialità e rischi. Un evento unico per studenti curiosi che vogliono comprendere come l’innovazione può trasformare il mondo”.

Vagnozzi ha sottolineato i vantaggi che possono derivarne per i giovani abituati all’uso delle tecnologie digitali e che sono sempre alla ricerca di nuove esperienze e alternative alla realtà quotidiana. L’intelligenza artificiale – ha sottolineato - offre numerosi vantaggi che possono migliorare la vita di tutti i giorni e il futuro, potendo svolgere compiti noiosi, liberando tempo per attività più creative e appaganti. Nessuno si aspetti però che l’uomo possa essere interamente sostituito dalle macchine”.

