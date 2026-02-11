L’obiettivo è accompagnare i bambini in un percorso educativo che unisce conoscenze nutrizionali, consapevolezza alimentare e sviluppo di abitudini salutari, attraverso attività didattiche dedicate e il coinvolgimento attivo della comunità scolastica e delle famiglie.

A Solarussa è stato presentato il progetto pilota “Imparare Mangiando”, un’iniziativa – finanziata dalla Fondazione di Sardegna - dedicata alla promozione dell’educazione alimentare e dei corretti stili di vita tra i bambini della scuola primaria.

Il progetto nasce da una collaborazione sinergica tra istituzioni locali, scuola e mondo accademico. In particolare, l’iniziativa è promossa con il coinvolgimento congiunto dei Comuni di Solarussa e Siamaggiore, della Scuola Primaria di Solarussa e della Facoltà di Medicina dell’Università di Sassari. Contribuiscono alle attività progettuali gli specialisti della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e i docenti e tutor del Corso di Laurea in Scienze dell’Alimentazione, Salute e Benessere dell’Uomo dell’Ateneo di Sassari, che garantiscono il coordinamento scientifico e metodologico degli interventi.

L’evento ha visto una partecipazione ampia e qualificata. Sono intervenuti i sindaci dei Comuni di Solarussa e Siamaggiore, a testimonianza del sostegno delle amministrazioni locali verso progettualità orientate al benessere delle giovani generazioni e delle loro famiglie. Presenti inoltre i docenti della Scuola Primaria di Solarussa, direttamente coinvolti nelle attività educative previste dal progetto, insieme a una nutrita rappresentanza di genitori che hanno preso parte all’incontro con interesse e spirito collaborativo. L’incontro ha rappresentato un primo momento di condivisione e confronto, ponendo le basi per l’avvio operativo delle attività previste e per una collaborazione sinergica tra istituzioni, scuola, famiglie e mondo accademico.

