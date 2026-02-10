Quasi 1.600 euro. È quanto speso con una carta di credito rubata a un anziano di 87 anni mentre era ricoverato all’ospedale “San Martino” di Oristano. A finire nei guai una donna di 40 anni, denunciata dai carabinieri della Stazione di Ghilarza, ritenuta responsabile di indebito utilizzo di carta di pagamento. Le indagini – come si legge in un comunicato dell’Arma – sono partite dopo la querela presentata dall’uomo che, durante il suo ricovero, si è accorto di non avere più la carta.

Dall’analisi dei movimenti bancari è emerso che la carta sarebbe stata utilizzata per numerosi acquisti in diversi negozi a Oristano e per alcune operazioni di prelievo, per un ammontare complessivo di 1.590 euro.

Nel corso delle indagini, sviluppate anche attraverso una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione della donna l’abbigliamento indossato durante un prelievo al bancomat (immortalato dalle telecamere di videosorveglianza), oltre a due scontrini che attesterebbero pagamenti effettuati con la carta dell’anziano. La 40enne è stata inoltre segnalata alla Prefettura di Oristano poiché trovata in possesso di circa 43 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un barattolo in plastica.

