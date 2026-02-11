Combattere spopolamento e dispersione scolastica in una terra con il tasso tra i più alti in Europa, attraverso la valorizzando e promuovendo le potenzialità dei giovani, da formare attraverso le esperienze di alto livello culturale anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

È l’obiettivo che si è posto il Comune di Morgongiori, partecipando al progetto ErasmusPlus; un’adesione che ha permesso all’ente di dare la possibilità ai giovani di affrontare nuove e stimolanti esperienze formative in Europa.

«A ottobre – commenta il sindaco Paolo Pistis - abbiamo aderito al Progetto ErasmusPlus con la finalità di fornire ai giovani morgongioresi dai 18 ai 35 anni concrete opportunità di esperienze formative e socio-culturali in Europa, dando prima di tutto una risposta al loro bisogno di formazione e promuovendone l’inclusione e il benessere psicofisico».

Dalla collaborazione instaurata con l’associazione “Coda di Lupo”, sono stati 5 i giovani morgongioresi che hanno partecipato, a Dinard, in Francia, ad un incontro che aveva come tematica quella della sostenibilità ambientale e delle pratiche green. I costi di viaggio, vitto e alloggio sono stati interamente coperti dal progetto e dal Comune. I giovani hanno rappresentato l’Italia, portando la propria esperienza di vita da cittadini di Morgongiori, piccolo Comune sardo, ascoltando e scambiando idee con i loro coetanei provenienti da Turchia, Spagna, Francia, Romania e altri Paesi europei, e facendo ritorno in paese soddisfatti e arricchiti da un’esperienza di crescita nuova e stimolante, da condividere con la piccola comunità del Monte Arci.

Esperienza unica, che gli stessi protagonisti hanno poi potuto raccontare ai propri concittadini nel corso dell’evento di fine anno all’auditorium del CEAS. Un passo deciso che guarda al futuro e, dunque, ai giovani.

«Abbiamo avviato - prosegue Pistis – un’ampia programmazione comunale nell’ambito delle Politiche Giovanili, sottolineando nella sua importanza la promozione della gioventù e della cultura, ponendoci in ascolto con la comunità e con i giovani, che invitiamo costantemente a presentare proposte. I nostri giovani cittadini, patrimonio più autentico e prezioso della comunità, sono protagonisti di scelte consapevoli per il futuro e necessitano di fiducia e valorizzazione. Riteniamo doveroso impegnarci nel dare loro le risposte in cui sperano per poter co-costruire insieme un presente e un territorio più vivibile e sostenibile in cui restare e sul quale scommettere». Un’esperienza che ha portato l’amministrazione comunale ad investire ulteriormente sulle Politiche Giovanili. «Investire nei nostri giovani e nella cultura – conclude il sindaco - rappresenta un obiettivo primario e pone le basi per il futuro, l’equità, lo sviluppo, e il progresso di ogni comunità e società».

© Riproduzione riservata