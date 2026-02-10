Il Comune di Arborea potrà utilizzare i locali di proprietà della parrocchia del Santissimo Redentore anche per tutto il 2026. È ciò che prevede l’accordo rinnovato per quanto riguarda l’utilizzo dei locali di proprietà della chiesa, quelli in piazza Maria Ausiliatrice. Un modo per poter ospitare un importante numero di persone in occasione di convegni, assemblee pubbliche, iniziative culturali e artistiche. L'accordo prevede che la parrocchia conceda in uso al Comune i locali per un massimo di 18 giornate annue dietro un compenso di 3.000 euro all’anno. Sono a carico della parrocchia invece le spese relative alle utenze, al servizio di pulizia e di manutenzione ordinaria, ai servizi di apertura, assistenza di sala, di custodia e di chiusura, la messa a disposizione di personale tecnico e service. La durata della convenzione per l’utilizzo dei locali dei Salesiani è fissata fino al 31 dicembre 2026. Ma non solo. Nel documento si legge infatti che l'amministrazione Comunale si impegna a non organizzare manifestazioni incompatibili con la natura e la missione della parrocchia o che siano in contrasto con la morale cattolica.

© Riproduzione riservata