Far entrare i visitatori nei luoghi simbolo della Sartiglia. È questo l’obiettivo della “Sartiglia experience 2026”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Oristano in programma sabato 14 e lunedì 16 febbraio.

Un percorso guidato pensato per accompagnare cittadini e turisti lungo il tracciato della giostra e nel centro storico di Oristano, offrendo una lettura più profonda della manifestazione, oltre il momento spettacolare della corsa. Il tour attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della Sartiglia: il Centro di documentazione e studi, la Cattedrale di Santa Maria Assunta con la Cappella di San Giuseppe, via Duomo, la Torre di Mariano II, via Mazzini e la scuderia della Sartiglia in piazza Eleonora.

Le visite sono a numero chiuso, con un massimo di 20 partecipanti. Il ritrovo è fissato alle 9.15 all’Ufficio informazioni turistiche di piazza Eleonora, con partenza alle 9.30 e conclusione alle 12.30. Il costo del biglietto è di 20 euro, gratis per i bambini sotto i sei anni. Le prenotazioni si chiudono alle 13 di venerdì 13 febbraio.

Un’iniziativa che punta a valorizzare il contesto storico e culturale della Sartiglia, accompagnando il pubblico nei luoghi che ne custodiscono il significato.

