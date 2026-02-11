C'è chi temporeggia ancora per non svelare subito le carte. Altri invece preferiscono mantenere il silenzio, forse perché il nome non è ancora stato deciso. E chi, invece, ha deciso di uscire allo scoperto. San Vero Milis, con i suoi 2.400 abitanti e 25 km di costa da gestire, è uno dei 40 comuni della provincia in cui, in primavera, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. La lista civica “Le Marine di San Vero Milis. Futuro Insieme" si presenta ufficialmente.

L’idea è nata da Andrea Atzori, gestore della famosa collina felina di Su Pallosu, e ha ricevuto il sostegno dei residenti delle borgate e non solo. Nel logo, l'onda del mare, una tavola da surf con sopra un surfista e un gatto, e infine la chiesa. Anche il programma elettorale è pronto: «Per ora siamo un gruppo nutrito di persone - spiega Atzori - e stiamo proponendo le nostre idee; chiunque può aggiungersi. Poi, tutti insieme, decideremo chi candidare come capolista». Nel programma elettorale viene dato tanto spazio alle cinque borgate marine.

«Da troppo tempo abbandonate - dice Atzori - Eppure, potrebbero diventare centri turistici di qualità, vivi tutto l'anno. È necessario ad esempio che ci sia un organo ufficiale di rappresentanza, serve una delega specifica in Consiglio comunale, un distaccamento permanente della polizia locale e tanti altri servizi mai esistiti».

A San Vero Milis in molti continuano a fare il nome del sindaco Luigi Tedeschi come candidato alla carica di primo cittadino. Altri, però, giurano che non abbia alcuna intenzione di riprovarci. Chissà. L’attuale consigliere di minoranza Salvatore Pinna, che nel 2020 si era candidato alla fascia tricolore, questa volta non scenderà in campo come protagonista: «Ci sarò, però – dice – farò parte di un gruppo di persone che a breve uscirà allo scoperto».

Si tratterebbe di quello capitanato da Piergiuseppe Vacca, agronomo ed ex assessore del Comune di Oristano quando era guidato dalla sindaca Angela Nonnis. Sarebbe lui il candidato a sindaco della lista "Progetto San Vero", formata da un gruppo di persone che da mesi si riunisce per mettere nero su bianco il programma elettorale. Vacca, però, per ora non conferma.

© Riproduzione riservata