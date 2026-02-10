C’è tempo fino a lunedì 2 marzo 2026 per presentare la domanda di voto a domicilio, un’opportunità pensata per garantire il diritto di voto agli elettori che, per gravi condizioni di salute, non possono recarsi ai seggi.

La possibilità riguarda gli elettori affetti da gravissime infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, oppure le persone in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. In entrambi i casi, il voto verrà raccolto direttamente a casa dall’apposito seggio, durante le ore di apertura della votazione.

La richiesta deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e presentata insieme a una serie di documenti: copia di un documento di identità, copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, che attesti le condizioni previste dalla normativa vigente e una prognosi di almeno sessanta giorni.

La domanda può essere consegnata personalmente o tramite un delegato all’ufficio protocollo del Comune di Oristano, in piazza Eleonora d’Arborea, oppure inviata via posta elettronica o PEC agli indirizzi ufficiali dell’ente.

