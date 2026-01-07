Il maltempo è arrivato anche a Oristano e lo ha fatto con effetti tutt’altro che marginali. Pioggia e grandine hanno accompagnato, sin dalle prime ore del giorno, forti raffiche di vento che hanno messo sotto pressione la città, causando danni e problemi alla circolazione.

Il momento più critico si è registrato poco dopo mezzogiorno, attorno alle 12.30, nel cuore del centro storico. In piazza Cattedrale la grande stella luminosa, installata durante le festività natalizie, è stata divelta dal vento ed è finita su un’auto in sosta. L’impatto ha provocato danni al veicolo, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite.

Già in mattinata si erano avuti segnali evidenti della forza del vento in piazza Roma, dove alcuni rami delle alte palme si sono spezzati finendo sulla carreggiata e sui marciapiedi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area, mentre la polizia ha disposto la chiusura temporanea della zona interessata.

Le conseguenze non si sono fatte attendere anche sul fronte della viabilità: traffico rallentato, complice la riapertura delle scuole dopo le vacanze, deviazioni obbligate e lunghe code hanno complicato gli spostamenti. Una giornata segnata dall’instabilità meteo, che ha imposto attenzione e interventi urgenti per garantire la sicurezza in città.

