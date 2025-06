Il rombo delle Harley Davidson lo accompagneranno nella sua ultima passeggiata. Tantissimi motociclisti, amici, ex colleghi domani si ritroveranno a Scano Montiferro per l’ultimo saluto a Piero Ghiaccio, il vicesindaco morto tragicamente nella notte fra domenica e lunedì.

E mentre la comunità domani alle 16.30 si ferma per i funerali, le indagini dei carabinieri vanno avanti senza sosta per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare il conducente dell’auto che ha travolto Piero Ghiaccio.

Il vicesindaco era rimasto in panne, con la moto senza benzina sulla Provinciale 10 che porta a Putzu Idu: aspettava il nipote che gli avrebbe dovuto portare il carburante quando è stato travolto da un’auto. L’impatto non gli ha lasciato scampo, come confermato anche dall’autopsia che ha riscontrato gravissimi traumi alla testa e altre lesioni. Resta da chiarire come le due auto messe sotto sequestro siano coinvolte nell’incidente, ci sarebbe anche un terzo veicolo (che non si è fermato) e, dai primi riscontri, potrebbe essere quello che ha travolto il motociclista. Ma è tutto da chiarire e saranno fondamentali gli accertamenti dei periti nominati dal pm, dai familiari della vittima e dai due indagati.

© Riproduzione riservata