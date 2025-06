Immagini delle telecamere, testimonianze. E un possibile intervento degli specialisti del Ris. I carabinieri stanno lavorando a tutto campo nel tentativo di ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la provinciale 10 a San Vero Milis in cui ha perso la vita Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, per tutti Piero, vicesindaco di Scano di Montiferro.

Ghiaccio stava spingendo la sua Harley Davidson in panne, sulla carreggiata buia, quando un’auto l’ha sfiorato, un’altra l’ha colpito facendolo finire in cunetta e una terza ha centrato la moto caduta a terra. Sono ancora in corso gli accertamenti su due auto sotto sequestro, ma non ci sarebbero tracce biologiche. Per questo potrebbe essere necessaria un’analisi più approfondita da parte del Ris.

Lungo quel tratto di provinciale 10 non ci sono telecamere pubbliche, ma i militari dell'Arma stanno cercando eventuali filmati realizzati da altri occhi elettronici di qualche abitazione privata che potrebbero aver ripreso un'auto in fuga. Si lavora anche sulle testimonianze dei due automobilisti e delle persone che potrebbero aver visto qualche cosa.

