Questa volta ad Arborea a far discutere non è la Tari ma il Piano di utilizzo del litorale. O meglio: una variante al documento approvato diversi anni fa e che è stata approvata durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera. Ma senza la presenza del gruppo di minoranza “Insieme per Arborea”.

Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras hanno così abbandonato l'aula in segno di netta contrarietà alle modalità con cui l'amministrazione ha deciso di procedere all'adozione preliminare della variante al Pul.

«È inaccettabile che un provvedimento strategico per il futuro delle nostre coste venga approvato nel pieno della stagione estiva - dichiarano i consiglieri - nel silenzio istituzionale e senza alcuna forma di confronto pubblico con i cittadini e gli operatori del territorio. Avviare in queste condizioni una variante al Pul denota mancanza di sensibilità istituzionale e una gestione opaca dei processi decisionali».

Durante l'intervento in aula, il Gruppo ha denunciato l'assenza di trasparenza, l'esclusione dellacittadinanza e la trasformazione di un processo partecipativo in un adempimento puramente tecnico, privo di ascolto e confronto. Il gruppo Insieme per Arborea non ha partecipazione nemmeno ai punti successivi all'ordine del giorno. «Continueremo a informare la cittadinanza - hanno concluso - a vigilare sugli atti ea tutelare il diritto a una gestione pubblica trasparente e corretta».

© Riproduzione riservata