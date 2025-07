È ancora chiuso al traffico un tratto di via Alcide De Gasperi, a causa del rischio crollo di un ponteggio danneggiato durante un violento incidente stradale avvenuto ieri. La struttura, parte di un palazzo in costruzione da anni sotto sequestro, è stata colpita in pieno da una delle due auto coinvolte nello scontro.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato da una mancata precedenza tra una Lancia Y e una Ford. Nell’impatto, la Ford ha terminato la sua corsa contro la rete di protezione del ponteggio, sfondandola e provocando danni a diversi pilastri alla base dell’impalcatura.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area, circoscrivendo la parte instabile della struttura e impedendo l’accesso al tratto interessato. Si attendono ora le verifiche tecniche per valutare l’entità del danneggiamento e il rischio effettivo di cedimenti.

La conducente della Lancia, una donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, è stata estratta dai soccorritori del 118 e trasportata al pronto soccorso.

Intanto la circolazione resta deviata su percorsi alternativi, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per chiarire le responsabilità del sinistro.

© Riproduzione riservata