La Sardegna compie un nuovo passo verso la realizzazione dell’Ospedale del Bambino. La Giunta regionale ha approvato oggi l’istituzione del tavolo per la Pediatria, una cabina di regia che avrà il compito di coordinare la rete pediatrica regionale e definire i fabbisogni dei servizi dedicati all’infanzia.

L’obiettivo è duplice: ottimizzare le risorse sanitarie e rafforzare l’offerta di cure pediatriche e materno-infantili in tutto il territorio.

Il nuovo organismo sarà fondamentale nel percorso che porterà alla nascita del futuro ospedale pediatrico regionale, previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 2024-2029.

«Il Tavolo – ha spiegato l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi – rappresenterà un punto di riferimento per il coordinamento della rete pediatrica, operando in stretto raccordo con aziende ospedaliere, Asl, università e pediatri di libera scelta. Coadiuverà inoltre l’Assessorato nelle decisioni strategiche sul tema».

Il tavolo sarà composto da rappresentanti dell’assessorato, di Ares, delle aziende sanitarie e ospedaliere (in particolare neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale), delle Università di Cagliari e Sassari, oltre che da un rappresentante delle organizzazioni sindacali della Pediatria di Libera Scelta.

Il progetto dell’Ospedale del Bambino, inserito nella legge regionale di riordino numero 8 dell’11 marzo scorso, punta a creare un polo di eccellenza per la salute infantile. Il nuovo ospedale sarà un centro di riferimento per diagnosi precoce, prevenzione, cura e ricerca. Secondo le intenzioni dell’amministrazione, rappresenterà anche il primo passo verso il riconoscimento come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

Nei prossimi giorni l’assessore Bartolazzi dovrà procedere con la nomina ufficiale dei componenti del Tavolo, che si insedierà formalmente a stretto giro.

