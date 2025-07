I consiglieri comunali di centrosinistra hanno presentato una proposta di deliberazione per chiedere al Governo italiano il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Il testo, ispirato ai principi della Carta de Logu di Eleonora d’Arborea, sottolinea l’urgenza di una soluzione giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese.

La proposta richiama la recente decisione di alcuni Paesi europei – tra cui Spagna, Irlanda e Norvegia – di riconoscere la Palestina, e sostiene che la formula dei “due popoli, due Stati” non sia realizzabile senza un riconoscimento pieno e preliminare dello Stato palestinese, con confini precedenti al 1967 e Gerusalemme come capitale condivisa.

Attualmente, l’Italia riconosce ufficialmente solo lo Stato di Israele, mentre la Palestina gode di uno status di “osservatore non membro” presso le Nazioni Unite. L’ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta a farsi portavoce della proposta presso i parlamentari sardi, e attivarsi per costruire una rete di Comuni sardi a sostegno del riconoscimento della Palestina e della pace in Medio Oriente.

