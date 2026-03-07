Gonnosnò, entro il 20 marzo l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle AssociazioniIl fine è quello di rilevare e censire le realtà associative che operano nel territorio comunale
Il Comune di Gonnosnò sta procedendo all’aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni che hanno sede legale o operativa nel paese.
Il fine è quello di rilevare e censire le realtà associative che operano nel territorio comunale; inoltre, la concessione di contributi, sovvenzioni e patrocini è subordinata all’iscrizione all’Albo.
La richiesta di iscrizione all’Albo delle associazioni dovrà pervenire dal 9 al 20 marzo, utilizzando l’apposito modulo, tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni è possibile contattare il Settore Amministrativo del Comune (telefono 0783028434, e-mail serviziosociale@comune.gonnosno.or.it).