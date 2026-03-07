A Baressa e Villa Verde doppio evento in occasione della "Giornata Internazionale della Donna"Ecco le iniziative dedicate
In occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, in programma l’8 marzo, iniziative dedicate al tema anche nelle Biblioteche di Baressa e Villa Verde.
A Baressa, la struttura comunale, lunedì 9 marzo, dalle 16 alle 18, ha programmato nei locali della biblioteca un “Tè Letterario” a tema.
Tutte le utenti che parteciperanno al pomeriggio saranno invitate ad ascoltare letture e a discuterne assieme sorseggiando una tazza di tè. A Villa Verde, invece, la Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” ha programmato un’iniziativa per martedì 10 marzo.
Dalle 17, dedicato alle donne di ogni età, nei locali della struttura, l’appuntamento con “Il filo che ci Unisce”, parole e intrecci per celebrare la giornata della donna.