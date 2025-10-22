Era presente anche il Gal Marmilla al Festival “C’è più Gusto”, svoltosi a Bologna lo scorso weekend. Ha partecipato al prestigioso evento come unico rappresentante per la Sardegna, con il presidente Matteo Castangia e Ignazio Peis del CdA, Albino Simbula (Rete Obsidian), José Scanu Simone Abis e Giuseppe Minnei (Rete Croxiu) e l'animatrice Sara Cogotti. L'evento è stato un'importante occasione per promuovere il territorio e le sue produzioni. Tanti gli incontri con professionisti del settore. Interviste, approfondimenti e show cooking, con protagonista la pasta marmillese, sono stati tra gli ingredienti principali dell’esperienza in terra bolognese; lo chef Alan Sermenghi, infatti, ha proposto al pubblico del Festival del Gusto i ravioli di Baradili, accompagnati da pecorino romano e peperoni cruschi, riscuotendo il successo del pubblico. Il festival è stato anche l'occasione per conoscere e tessere nuove relazioni con tanti esponenti di spicco del settore a livello nazionale. “Sono stati due giorni intensi – afferma il presidente Castangia - dedicati tanto alla promozione dei nostri prodotti, quanto alla scoperta di altrettante specialità e eccellenze italiane, con le quali sperimentare ricette, progetti e sicuramente nuove collaborazioni”.

