La direzione generale della Asl 5 e la Struttura semplice dipartimentale Integrazione ospedale-territorio hanno comunicato i turni per il mese di giugno degli Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale, tra gli altri, anche di Masullas e Villaurbana. A Masullas, l’Ascot di via Vittorio Emanuele 34, sarà aperto il lunedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 14.30 alle 19.30. Il servizio è rivolto agli abitanti di Masullas, Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Simala. La struttura di Villaurbana, in via Otorino Angius 5, sarà operativa nei giorni di lunedì 3 e 10 giugno, dalle 8.30 alle 13.30, e di mercoledì 19 e 26 giugno, dalle 9 alle 13.30. All’ambulatorio possono accedere i cittadini residenti nei comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. Attualmente sono 28 gli Ascot attivati nella provincia di Oristano per garantire l’assistenza sanitaria di base ai cittadini privi di medico di famiglia.

