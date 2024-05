Dopo dodici anni i litorali di Mari Ermi e Is Arutas sono nuovamente collegati. Il Comune di Cabras due giorni fa ha azionato le ruspe per realizzare un nuovo tratto di strada che potrà essere utilizzato anche dalle auto. Ormai da tempo per raggiungere il litorale di Mari Ermi bisogna per forza percorrere la provinciale.

«Un intervento che si attendeva da tempo, visto che queste due meravigliose spiagge non sono più collegate tra loro da un percorso diretto da oltre dodici anni e che ora per raggiungere una località a partire dall’altra occorre fare un lunghissimo giro sulle provinciali - ha detto il sindaco di Cabras Andrea Abis - Questa opera, oltre che per la convenienza di tutti e la funzione turistica, è importantissima per i fini di pubblico servizio, sicurezza e protezione civile lungo il litorale di Cabras. Una volta terminati i lavori la strada sarà fruibile».

I due litorali non sono più collegati da quando alcuni cittadini avevano posizionato dei massi nell'unico tratto disponibile per il transito, in quanto di loro proprietà. Alcuni anni fa, quando a Mari Ermi era divampato un grosso incendio, i mezzi erano arrivati in ritardo proprio perché la strada era interrotta. Ora però arriva una nuova strada comunale.

