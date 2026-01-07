Doppia laurea, una in medicina e chirurgia e una in scienze della comunicazione, con alle spalle una solida esperienza nella gestione delle aziende sanitarie: così si presenta la nuova direttrice generale della Asl 5 di Oristano, la dottoressa Grazia Cattina, che oggi inizia il suo servizio nella città. Nei prossimi giorni la neodirettrice incontrerà le diverse componenti aziendali per conoscere più da vicino la realtà sanitaria locale.

Tra le esperienze della dottoressa Cattina, nel 2016 è stata alla guida dell’ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei e, nello stesso ruolo, dal 2018 al 2021, nel presidio ospedaliero unico della Assl di Nuoro. Nell’azienda sanitaria ogliastrina, in precedenza, aveva ricoperto l’incarico di responsabile del servizio qualità, appropriatezza e risk management e quello dello sviluppo organizzativo. Per l’Ats (Azienda per la Tutela della Salute) aveva coordinato il tavolo regionale sulla programmazione ospedaliera.

Il suo curriculum vanta molteplici pubblicazioni scientifiche e lavori focalizzati sul miglioramento delle cure e dell'organizzazione aziendale: dalla costruzione del percorso per la qualità dei servizi al progetto dell’ospedale senza dolore, dal potenziamento del percorso nascita all’impegno per la sicurezza nelle terapie.

