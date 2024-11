Nuovo caso di imbarcazione ispezionata e fermata al porto di Oristano. Dopo le due navi mercantili della scorsa settimana, ieri il personale abilitato Port State Control della Capitaneria ha fatto altrettanto con una proveniente dal porto di Alexandroupoli, in Grecia, con bandiera Palau e carica di granaglie.

Dai primi controlli eseguiti sono emerse sin da subito problematiche sul regolare funzionamento di alcuni impianti di bordo e delle imbarcazioni di salvataggio. L’ispezione è poi proseguita con la simulazione di un grave incendio a bordo, che anche in questo caso ha portato a riscontrare problematiche alle attrezzature di emergenza e verificare, in aggiunta, come i membri dell'equipaggio non avessero adeguata preparazione.

La nave è stata quindi detenuta in porto fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza e sino a nuova ispezione, con esito favorevole, del personale Port State Control della Capitaneria di Porto. Come ulteriore misura, considerate le tre detenzioni subite dalla nave negli ultimi due anni, è stata automaticamente bandita dai porti dell’Unione Europea per i prossimi tre mesi. Il controllo fa parte dell'attività della Guardia Costiera di verifica delle imbarcazioni che arrivano al porto di Oristano.

