L’Amministrazione comunale di Gonnostramatza, in vista dei prossimi mesi, sta programmando diverse attività di animazione e laboratoriali rivolte alla popolazione adulta residente (dai 18 anni in su). I cittadini potranno manifestare il proprio interesse in relazione alle diverse tipologie di attività proposte. Sia per le attività Motorie che per quelle Laboratoriali gli interessati potranno indicare una proposta. Verranno poi avviate le attività per le quali perverranno il maggior numero di manifestazioni di interesse. Per le attività sarà poi prevista una quota di compartecipazione al costo del servizio. Le richieste dovranno pervenire all’ufficio Servizio Sociale o Protocollo del Comune entro il 7 novembre.

© Riproduzione riservata