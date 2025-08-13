Gonnosnò, Sini e Baressa: un viaggio per gli over 40 organizzato dai ComuniL’appuntamento è dall’8 al 12 ottobre con visite a Matera, Polignano a Mare, Monopoli, Bari, Alberobello e Ostuni
I comuni di Gonnosnò, Sini e Baressa organizzano, dal 8 al 12 ottobre, un viaggio tra Puglia e Basilicata. I tre comuni hanno aperto i termini per le iscrizioni al soggiorno, rivolto ai cittadini residenti di età pari o superiore ai 40 anni. Nell’itinerario sono previste visite a Matera, Polignano a Mare, Monopoli, Bari, Alberobello e Ostuni.
L’iniziativa prevede una quota individuale di partecipazione e un numero di partecipanti minimo di 40 persone.
Il Comune contribuirà alla quota individuale di ciascun partecipante in maniera variabile, in base al numero di partecipanti. Le richieste dovranno essere presentate presso gli uffici dei Comuni aderenti, attraverso i moduli di domanda predisposti dai 3 enti, entro il 29 agosto.