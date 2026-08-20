A Gonnoscodina, da venerdì 21 a lunedì 24 agosto, saranno giorni di devozione, musica, letteratura e natura. Il lungo fine settimana ricco di appuntamenti e iniziative inizieranno venerdì 21, con i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, organizzati dal Comitato con il sostegno di Comune e Pro loco.

Alle 18.30, l’inaugurazione della mostra “Piccoli e grandi abitanti della natura”, nella chiesa di San Daniele: un’esposizione fotografica collettiva, visitabile sino a domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 18.30 alle 24.30. Sabato 22, alle 19.15, nel parco San Daniele, la presentazione del libro “Parlami della Tanzania” di Roberta Onnis.

Alle 22, la musica di “Tres Passos” e alle 24 “Dromo Tet”. Domenica 23, alle 22.30, il concerto di Maria Giovanna Cherchi. Lunedì 24 agosto, alle 18.30, la processione e a seguire la messa solenne; alle 20 da “Su ball’e Cresia”. Alle 22, chiuderà il ciclo di appuntamenti lo spettacolo di Matteo Scano.

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