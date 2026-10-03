I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Oristano e delle Stazioni di Terralba e Marrubiu hanno arrestato in flagranza un 25enne con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno individuato in un terreno agricolo a San Nicolò d’Arcidano 281 arbusti di canapa indica già piantati e in fase di coltivazione. Grazie ai numerosi servizi di osservazione è stato possibile identificare la persona, un ragazzo di 25 anni, che giornalmente si recava sul posto ad irrigare le piante.

Nel corso della perquisizione a carico del 25enne i militari, oltre alle piante di canapa, hanno rinvenuto e sequestrato circa 755 grammi di marijuana e 13,5 grammi di hashish. Tutto lo stupefacente sequestrato sarà inviato al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato a Massama.

(Unioneonline)

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