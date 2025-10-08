Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: Oristano apre le porte della Torre di Mariano IINon si tratta di una semplice visita guidata
Domenica 12 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) porta grandi e piccoli alla scoperta della Torre di Mariano II, simbolo storico di Oristano.
Non si tratta di una semplice visita guidata: «È un’occasione per scoprire la Torre con occhi nuovi, comprendendone il valore come custode dell’identità e della memoria collettiva della città», spiegano gli organizzatori. Due visite guidate, alle 11.30 e alle 16, accompagneranno i partecipanti in piccoli gruppi tra segreti medievali e curiosità sulla città murata, stimolando la curiosità e il dialogo tra adulti e bambini.
L’ingresso sarà gratuito per tutti, con un’attenzione speciale alle famiglie, che potranno partecipare liberamente per tutta la giornata. L’iniziativa è promossa dal Comune di Oristano e dalla Fondazione Oristano, sotto la direzione di Carla Del Vais dell’Antiquarium Arborense, nell’ambito di un progetto volto a valorizzare il patrimonio storico medievale cittadino.
Per partecipare alle visite guidate, la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo visiteguidate@fondazioneoristano.it.