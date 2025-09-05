In aula a Ghilarza approda la ratifica della variazione al bilancio con le somme destinate al parco giochi che il Comune, per la crisi della maggioranza, rischiava di perdere.

Tutti d’accordo, maggioranza e minoranza, ad eccezione del capogruppo della maggioranza Renato Giovannetti che ha optato per l’astensione. Giovedì è ritornato in aula dopo aver disertato l’ultimo Consiglio e dopo che nel precedente aveva votato contro l’assestamento. Dentro o fuori il gruppo? Impossibile capirlo.

A fine seduta a domanda precisa Giovannetti risponde: «Non ho argomentazioni da offrire in questo momento».

«Avevo detto che avremo atteso i suoi comportamenti per valutare anche il suo ruolo di capogruppo. Ora si è presentato in Consiglio e ha letto le proposte: posso interpretare che ha la volontà di rimanere nella maggioranza, ora faremo una riunione di gruppo dove potrà spiegare meglio alcune incomprensioni. L’astensione probabilmente è legata alla vecchia situazione», dice il sindaco Licheri.

Intanto con i 143 mila euro vinti con un bando del Gal verrà rifatto il parco giochi di Su Cantaru e realizzato quello della nuova ludoteca. A Su Cantaru si sistemerà il tappeto gommato di un’estensione di 400 metri quadrati, cosa che farà risparmiare il Comune anche sulla gestione del prato. Saranno quindi sistemati dei nuovi giochi. Nella nuova ludoteca sarà invece allestito uno spazio giochi esterno per i bambini. Via libera unanime dell’aula poi alla relazione istruttoria per affidare il servizio di ristorazione scolastica. Ad illustrarlo il sindaco e l’assessora Paola Flore che ha dato i chiarimenti richiesti dalla minoranza. Il servizio verrà a costare complessivamente 73 mila euro.

«I pasti verranno preparati nei locali della scuola via via 16 Marzo e in via Alghero, dove si trova l’altra scuola dell’infanzia, saranno trasportati con mezzi idonei», ha spiegato il sindaco. Sei euro il costo a pasto, dove è prevista una contribuzione da parte del Comune.

«Si pagherà in base all’Isee e ci sarà uno sconto in caso di più figli, rispondendo così alle esigenze che ci erano state manifestate dalle famiglie», hanno chiarito sindaco e assessora.

