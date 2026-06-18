Domenica 15 giugno, una pattuglia della Stazione Forestale di Villaurbana è intervenuta nei pressi della diga di Santa Vittoria, nel territorio di Ollastra, a seguito della segnalazione del guardiano dell'impianto che aveva notato la presenza di un giovane gheppio che non riusciva a riprendere il volo.

L'esemplare, fanno sapere dal Corpo forestale, pur non presentando evidenti traumi o lesioni, si trovava in una situazione di vulnerabilità ed era esposto al concreto rischio di predazione da parte di volpi e cani randagi.

Valutate le condizioni del rapace, il personale ha provveduto al recupero e al successivo trasferimento alla Clinica Veterinaria "Due Mari" di Oristano, struttura convenzionata con la Regione Sardegna per l'assistenza e la cura della fauna selvatica, dove l'animale sarà sottoposto agli accertamenti sanitari necessari. Una volta recuperata la piena capacità di volo, potrà essere restituito al proprio ambiente naturale.

Il gheppio è uno dei rapaci diurni più diffusi in Sardegna. «Facilmente riconoscibile per il caratteristico "volo a spirito santo" (noto anche come “hovering”), durante il quale rimane immobile nell'aria battendo rapidamente le ali mentre individua le prede, svolge un importante ruolo ecologico nel controllo naturale delle popolazioni di piccoli roditori, rettili e grandi insetti, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi agricoli e naturali».

(Unioneonline/A.D)

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