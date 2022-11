Un disoccupato di Oristano è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è accaduto ieri sera in piazza Roma, dove il disoccupato, notato dai militari in servizio in abiti civili, si preparava a commettere il furto con strappo di un portafoglio.

L’obiettivo del disoccupato era una donna, che si trovava a passeggiare con un’amica. Immediatamente rincorso, durante la fuga, l’uomo si è liberato del portafoglio che è stato recuperato dalla proprietaria; è stato poi raggiunto e bloccato, grazie anche all’intervento dell’equipaggio della Sezione Radiomobile di turno.

Al momento dell’identificazione, il disoccupato ha oltraggiato i militari operanti opponendo resistenza al suo arresto.

Accompagnato negli uffici del Comando provinciale, è stato dichiarato in arresto nella flagranza di reato; successivamente su disposizione del pubblico ministero di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Stamattina si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora, in attesa del processo che si terrà il 19 dicembre.

