Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, nel corso di una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia convocata questa mattina in Prefettura, ha revocato la misura di accoglienza ai migranti ospitati nella struttura di Cabras, risultati nei giorni scorsi responsabili di alcuni episodi illeciti. La decisione è stata presa alla luce della loro pericolosità e della gravità dei comportamenti accertati. Due gli episodi significativi che si sono registrati negli ultimi giorni.

Uno è l'accoltellamento tra stranieri nel centro di accoglienza di Cabras, in via Tharros e il doppio furto avvenuto in centro ad Oristano, in una gioielleria e in un negozio di abbigliamento. All’incontro hanno preso parte il questore, il comandante Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il prefetto ha espresso apprezzamento per la collaborazione dei cittadini, che hanno tempestivamente segnalato i fatti alle forze dell’ordine, e ha rivolto un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la prontezza degli interventi che hanno consentito di individuare rapidamente gli autori delle condotte illecite.

