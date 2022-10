Due ecografi di ultima generazione sono stati installati rispettivamente all’ospedale “Mastino” di Bosa e al Poliambulatorio di Ghilarza.

“Gli strumenti saranno di supporto nelle visite specialistiche ambulatoriali e permetteranno di affinare le diagnosi e i controlli, come quelli ginecologici, urologici e cardiologici, grazie a

tecnologie avanzate” spiega il direttore del distretto socio-sanitario di Ghilarza-Bosa Sergio Obinu.

Già collaudati e in funzione, uno presso l’area dell’ospedale di Bosa dedicata agli ambulatori per esterni, l’altro nella struttura sanitaria di via Santa Lucia a Ghilarza, i nuovi ecografi sostituiranno le vecchie strumentazioni finora a disposizione consentendo al parco tecnologico dei servizi territoriali un importante passo in avanti.

Le due nuove consegne si aggiungono a quelle avvenute nei mesi scorsi, sotto il coordinamento del Servizio di Ingegneria clinica Ares, all’ospedale San Martino, all’hospice di Oristano e al Poliambulatorio di Ales.

(Unioneonline/EC)

