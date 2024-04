Due eventi per ricordare la più importante battaglia di civiltà in materia di diritto alla salute e difesa dell’ambiente. In occasione della giornata mondiale delle vittime dell’amianto, anche l’associazione regionale ex esposti si mobilita con la collaborazione dei Comuni di Oristano e di San Vero Milis.

Il primo appuntamento con la memoria è in programma martedì, alle 9.30, presso la rotonda di via Petri. Alla presenza delle autorità cittadine, una delegazione degli studenti dell’istituto comprensivo di San Vero Milis e la vedova di una delle vittime deporranno una composizione floreale davanti al monumento che celebra le vittime della fibra killer.

Il giorno successivo, mercoledì, nell’aula magna dello stesso istituto comprensivo, si terrà un incontro dibattito al quale prenderanno parte diversi ex esposti amianto della Sardegna. Sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più significativi di una lotta che ha portato, attraverso l’approvazione della legge nazionale 257 del ‘92, alla chiusura delle fabbriche e al blocco dell’estrazione e commercializzazione del cemento amianto.

