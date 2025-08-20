Non sono stati convocati per la definizione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale in programma il 22 agosto, ecco perché il gruppo "Insieme per Arborea" ha deciso di ritirare la documentazione presentata a luglio scorso: vicenda che ieri è sbarcata anche nella scrivania del prefetto di Oristano. Nel paese della Bonifica continuano gli attriti tra opposizione e maggioranza. "Prima della definizione dell'ordine del giorno non risulta sia stata convocata la Conferenza dei capigruppo prevista dalle prassi istituzionali e dal Regolamento consiliare - si legge in una nota firmata dai consiglieri Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci inviata oltre che in prefettura anche al segretario comunale - Una grave sostituzione delle prerogative dei consiglieri comunali, oltre a configurare un difetto procedurale che inficia la validità della discussione dei punti. Il rispetto delle regole di funzionamento del Consiglio è garanzia imprescindibile di democraticità e legittimità degli atti assunti”. I consiglieri avevano chiesto la convocazione di un consiglio straordinario urgente per discutere della pulizia adeguata e continuativa delle spiagge comunali e degli inadempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza amministrativa. "Una pubblica amministrazione non può essere gestita secondo logiche discrezionali - dicono i tre consiglieri - Gli organi comunali sono tenuti al pieno rispetto delle normative democratiche che regolano la vita degli enti locali. Il rispetto delle regole non è un formalismo: è la base stessa della democrazia e della buona amministrazione".

