Un’assemblea-dibattito sul diritto alla salute negato. La organizza Medicina Democratica Sardegna che venerdì alle 18, al Coworking 001, in via Vittorio Emanuele II 36, organizza un incontro dal titolo “Quali prospettive con la nuova amministrazione di Alessandra Todde?”.

Sarà l’occasione per evidenziare le criticità del sistema sanitario pubblico, in vista della giornata europea contro la commercializzazione della salute che si celebra domenica. I lavori saranno coordinati da Francesco Carta di Medicina Democratica Sardegna e da Alessandro Rosas del Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica.

Numerosi gli interventi in programma, a cominciare dallo psichiatra di Medicina Democratica Gianfranco Pitzalis, Giancarlo Nonis dell’associazione Sa Luxi per il registro dei tumori, Rosanna Carboni del Comitato per il diritto alla salute del Marghine, Giuseppe Obinu, responsabile dell’Hospice, Tore Meli del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, Elena Zidda di Progetto per Nuoro, il sindaco di San Vero Milis e presidente del Comitato dei sindaci del Distretto socio-sanitario di Oristano Luigi Tedeschi, Antonello Delogu di Svs viaggi per la salute e Gisella Trincas dell’Asarp Sardegna. Parteciperà anche il comitato Sos Barbagia Mandrolisai.

© Riproduzione riservata