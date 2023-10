Sul dimensionamento scolastico a Oristano non c'è ancora una linea condivisa da proporre alla Regione.

La Conferenza provinciale per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2024-2025 si riunirà nuovamente il prossimo 19 ottobre, prima però saranno convocate le otto Unioni dei Comuni nel tentativo di trovare un'intesa.

Le linee guida della Regione, che ora dovranno tornare in commissione e in Giunta, prevedono per il territorio il taglio di quattro dirigenze. Sul tavolo, questa mattina, alcune proposte formalizzate agli uffici provinciali dai primi cittadini: quasi tutte puntano a salvaguardare la propria autonomia, ma non sciolgono il nodo della riduzione delle dirigenze.

Il primo cittadino di Oristano Massimiliano Sanna ha rinnovato ai colleghi amministratori l'invito a sottoscrivere il documento attraverso il quale si respingono i parametri regionali e si propone, in seconda istanza, la riduzione di due sole autonomie nell'anno scolastico 2024-2025, rinviando agli anni successivi le altre due. Linea condivisa da diversi sindaci, mentre per l'amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente la strada è già tracciata e tornare indietro è praticamente impossibile.

© Riproduzione riservata