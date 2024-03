Una richiesta di indennizzo di quasi 129mila euro. Si arricchisce di un nuovo capitolo l'annosa vicenda dei cumuli di letame accertati lo scorso settembre dai carabinieri del Nucleo operativo di Cagliari in un terreno comunale adiacente al campo prova della Soe, a Sa Rodia.

La Società oristanese di equitazione ha inviato una diffida all'amministrazione civica nella quale chiede il risarcimento per i costi di smaltimento dei reflui (57mila euro), per le spese legali (26mila euro), per il danno d'immagine subito (40mila euro).

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è la minoranza di centrosinistra che, primo firmatario Francesco Federico, ha presentato un’interpellanza urgente al primo cittadino «per avere conferma della ricezione della richiesta, dell’eventuale giusto contenuto e, in caso di conferma, per conoscere gli atti che l’amministrazione Sanna intenderebbe assumere al riguardo».

Tra Comune e società sportiva l’intesa sembrava raggiunta dopo che, a febbraio, la Giunta aveva approvato il progetto per la realizzazione della platea per lo smaltimento dei reflui: costo 42mila euro. E invece ora un nuovo grattacapo per l'amministrazione civica.

© Riproduzione riservata